Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Инсайдер сообщил возможную дату боя Фьюри – Уайт
Хотелось бы побыстрее
фото - boxingscene.com
Известный американский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1; 22 КО) и претендентом на титул Диллианом Уайтом (28-2; 19 КО) может состояться 23 апреля.
Бой со 100% уверенностью пройдет в Великобритании, однако точное место пока не известно. Ранее сообщалось, что поединок может пройти в Кардиффе (Уэльс).
Напомним, что промоутер Фьюри
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тренер сборной Украины по футзалу: Спасибо сербам, которые помогли нам выйти в четвертьфинал
- Ливерпуль оформил трансфер колумбийского вингера за 60 млн евро
- Супряга на пути в Геную, удача футзалистов, топ-трансфер Юве. Главные новости за 28 января
- Украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством - СМИ
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...