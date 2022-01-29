Инсайдер сообщил возможную дату боя Фьюри – Уайт

Известный американский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1; 22 КО) и претендентом на титул Диллианом Уайтом (28-2; 19 КО) может состояться 23 апреля.

Бой со 100% уверенностью пройдет в Великобритании, однако точное место пока не известно. Ранее сообщалось, что поединок может пройти в Кардиффе (Уэльс).