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Инсайдер сообщил возможную дату боя Фьюри – Уайт

Бокс
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Инсайдер сообщил возможную дату боя Фьюри – Уайт

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Известный американский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1; 22 КО) и претендентом на титул Диллианом Уайтом (28-2; 19 КО) может состояться 23 апреля.

Бой со 100% уверенностью пройдет в Великобритании, однако точное место пока не известно. Ранее сообщалось, что поединок может пройти в Кардиффе (Уэльс).

Напомним, что промоутер Фьюри выиграл торги на бой Тайсона против Уайта.

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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