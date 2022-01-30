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Арум о бое Фьюри - Уайт: Есть шансы продать полмиллиона трансляций

Бокс
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Арум о бое Фьюри - Уайт: Есть шансы продать полмиллиона трансляций

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1; 22 КО) Боб Арум рассказал, сколько платных трансляций можно продать на поединок его подопечного против Диллиана Уайта (28-2; 19 КО). Его слова цитирует boxing247.com:

"У нас есть хорошие шансы продать полмиллиона трансляций. Все потому, что в США многие ждут этого боя. Поэтому мы прогнозируем, что американцы купят примерно 500 тыс. PPV. Мы немного больше по сравнению с Великобританией.

Мы хотим объяснить команде Уайта, что если бы Эдди Хирн выиграл тендер на бой, то гонорар делился бы в соотношении 70 на 30, но это не намного больше, чем 80 на 20. Тем не менее с нами у них есть перспектива заработать больше" – сказал он.

Напомним, что ранее инсайдер рассказал о возможной дате боя Фьюри – Уайт.

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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