Арум о бое Фьюри - Уайт: Есть шансы продать полмиллиона трансляций

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1; 22 КО) Боб Арум рассказал, сколько платных трансляций можно продать на поединок его подопечного против Диллиана Уайта (28-2; 19 КО). Его слова цитирует boxing247.com:

"У нас есть хорошие шансы продать полмиллиона трансляций. Все потому, что в США многие ждут этого боя. Поэтому мы прогнозируем, что американцы купят примерно 500 тыс. PPV. Мы немного больше по сравнению с Великобританией.

Мы хотим объяснить команде Уайта, что если бы Эдди Хирн выиграл тендер на бой, то гонорар делился бы в соотношении 70 на 30, но это не намного больше, чем 80 на 20. Тем не менее с нами у них есть перспектива заработать больше" – сказал он.