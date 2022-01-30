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Усик показал, как планирует победить Фьюри. Видео
С юмором
фото - boxingscene.com
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил видео, на котором продемонстрировал, как собирается победить чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри ( 31-0-1;22 КО).
Напомним, что ранее Дарья Белодид
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