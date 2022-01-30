  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик показал, как планирует победить Фьюри. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик показал, как планирует победить Фьюри. Видео

Бокс
Обновлено
(2 голосов)

С юмором

Усик показал, как планирует победить Фьюри. Видео

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил видео, на котором продемонстрировал, как собирается победить чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри ( 31-0-1;22 КО).

Напомним, что ранее Дарья Белодид поделилась с болельщиками домашним фото.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...