Усик показал, как планирует победить Фьюри. Видео

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил видео, на котором продемонстрировал, как собирается победить чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри ( 31-0-1;22 КО).

Напомним, что ранее Дарья Белодид поделилась с болельщиками домашним фото.