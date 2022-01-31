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Промоутер Фьюри обвинил Джошуа в срыве объединительного боя с Усиком

Бокс
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Все из-за денег

Промоутер Фьюри обвинил Джошуа в срыве объединительного боя с Усиком

фото - boxingscene.com

Новина українською

Промоутер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, кто стал виновником срыва переговоров по организации боя за статус абсолютного чемпиона против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО).

«Тайсон терял терпение и считал, что все слишком затянулось. Когда Джошуа запросил дополнительные $5 млн, Фьюри сказал: «Так, хватит», — и на этом все и закончилось.

Он сказал: «Мне это не интересно, он слишком жадный». Они с Усиком хотели драться, но было два человека между ними: один судился с WBC, а другой просил все больше и больше денег», - сказал Уоррен.

Ранее в СМИ появилась информация, что Фьюри и Усик должны были подраться в Саудовской Аравии, а общий призовой фонд поединка должен был составить 155 миллионов долларов.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe.com

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