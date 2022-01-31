Sports Illustrated: Ломаченко стал фаворитом на бой с Камбососом

По информации Sports Illustrated, переговоры между представителями абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) и Дэвина Хэйни (27-0, 15 КО) зашли в тупик.

Сообщается, что Хэйни недоволен финансовыми условиями и не будет подписывать контракт на бой с Камбососом.

Команда Камбососа вышла на Top Rank с предложением организовать бой с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

Помимо Ломаченко на бой с австралийцем претендует Райан Гарсия. Боксеры могут подписать сделку на промежуточный бой с очным поединком во второй половине 2022 года.