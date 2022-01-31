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Команда Первой лиги может предложить Усику профессиональный контракт

Бокс
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Из бокса в футбол?

Команда Первой лиги может предложить Усику профессиональный контракт

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне стало известно, что чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в феврале сыграет за Полесье в Winter Cup.

Директор клуба Владимир Загурский не исключил, что у этой истории будет продолжение.

"Если Усик усилит нашу команду — будем предлагать профессиональный контракт, если нет, — просто дадим шанс попробовать себя в футболе.

Как будет выглядеть участие Усика в турнире? Эти моменты держатся в секрете. Смотрите турнир, и вы все увидите", - сказал Загурский.

Александр Усик ориентировочно в апреле текущего года должен провести бой-реванш против Энтони Джошуа, которого в сентябре 2021-го побил единогласным решением судей.

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В статье: Первая лига Полесье (Житомир) Александр Усик
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Источник:
FanDay

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