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Команда Первой лиги может предложить Усику профессиональный контракт
Из бокса в футбол?
Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне стало известно, что чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в феврале сыграет за Полесье в Winter Cup.
Директор клуба Владимир Загурский не исключил, что у этой истории будет продолжение.
"Если Усик усилит нашу команду — будем предлагать профессиональный контракт, если нет, — просто дадим шанс попробовать себя в футболе.
Как будет выглядеть участие Усика в турнире? Эти моменты держатся в секрете. Смотрите турнир, и вы все увидите", - сказал Загурский.
Александр Усик ориентировочно в апреле текущего года должен провести бой-реванш против Энтони Джошуа, которого в сентябре 2021-го побил единогласным решением судей.
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