Майк Тайсон: Парни хотят драться со мной за $ 100 млн

Американский экс-боксёр в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон рассказал, что не собирается выходить на ринг ради финансовой выгоды.

"Парни хотят драться со мной за $ 100 млн.

Я не думаю, что когда-нибудь буду заниматься подобными вещами. Я хотел сделать это в первый раз (против Роя Джонса) просто для удовольствия, чтобы повеселиться. Некоторые люди перешли на другой уровень и сделали это финансовым делом, после чего веселье ушло из этого", — приводит слова Тайсона ESPN.

Напомним, в ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, соотечественником Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.