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Майк Тайсон: Парни хотят драться со мной за $ 100 млн
Но Майк уже не готов к таким поединкам
Американский экс-боксёр в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон рассказал, что не собирается выходить на ринг ради финансовой выгоды.
"Парни хотят драться со мной за $ 100 млн.
Я не думаю, что когда-нибудь буду заниматься подобными вещами. Я хотел сделать это в первый раз (против Роя Джонса) просто для удовольствия, чтобы повеселиться. Некоторые люди перешли на другой уровень и сделали это финансовым делом, после чего веселье ушло из этого", — приводит слова Тайсона ESPN.
Напомним, в ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, соотечественником Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.
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