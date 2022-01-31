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Майк Тайсон: Парни хотят драться со мной за $ 100 млн

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Но Майк уже не готов к таким поединкам

Майк Тайсон: Парни хотят драться со мной за $ 100 млн

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Американский экс-боксёр в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон рассказал, что не собирается выходить на ринг ради финансовой выгоды.

"Парни хотят драться со мной за $ 100 млн.

Я не думаю, что когда-нибудь буду заниматься подобными вещами. Я хотел сделать это в первый раз (против Роя Джонса) просто для удовольствия, чтобы повеселиться. Некоторые люди перешли на другой уровень и сделали это финансовым делом, после чего веселье ушло из этого", — приводит слова Тайсона ESPN.

Напомним, в ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, соотечественником Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.

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В статье: Майк Тайсон
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