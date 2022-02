Бой Усик – Фьюри возглавил идеальный вечер бокса по версии The Ring

Журнал The Ring представил свою версию идеального вечера бокса.

Главным событием журналисты популярного издания выбрали поединок за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО).

На разогрев редакция The Ring поставила бои Эррол Спенс – Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес – Артур Бетербиев и Джервонта Дэвис – Райан Гарсия.

???? THE RING TURNS MATCHMAKER! C'mon we're not asking for much! ???? Our latest issue, which explores the best fights to be made in 17 divisions, is available NOW at The Ring Shop: https://t.co/qsa8JGkICq #boxing ???????????????????? pic.twitter.com/OMTYPsOxGY