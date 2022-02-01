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Постол: Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира
Осталось получить бой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) сделал прогноз на потенциальный бой между Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом-младшим (20-0, 10 КО).
«Если Бобу Аруму удастся договориться с Камбососом, чтобы этот бой был в Австралии, и были правильные деньги, то, конечно, такой поединок состоится.
Если его организуют, то я лично уверен, что Василий выиграет у Камбососа и станет абсолютным чемпионом мира», - сказал украинец.
Ломаченко после срывов переговоров между Камбососом и Хэйни считается главным претендентом на поединок за все титулы в легком дивизионе.
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