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Постол: Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира

Бокс
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Осталось получить бой

Постол: Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) сделал прогноз на потенциальный бой между Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом-младшим (20-0, 10 КО).

«Если Бобу Аруму удастся договориться с Камбососом, чтобы этот бой был в Австралии, и были правильные деньги, то, конечно, такой поединок состоится.

Если его организуют, то я лично уверен, что Василий выиграет у Камбососа и станет абсолютным чемпионом мира», - сказал украинец.

Ломаченко после срывов переговоров между Камбососом и Хэйни считается главным претендентом на поединок за все титулы в легком дивизионе.

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В статье: Василий Ломаченко Виктор Постол Джордж Камбосос
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Источник:
Meta-ratings.com.ua

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