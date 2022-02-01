Постол: Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира

Бывший чемпион в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) сделал прогноз на потенциальный бой между Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом-младшим (20-0, 10 КО).

«Если Бобу Аруму удастся договориться с Камбососом, чтобы этот бой был в Австралии, и были правильные деньги, то, конечно, такой поединок состоится.

Если его организуют, то я лично уверен, что Василий выиграет у Камбососа и станет абсолютным чемпионом мира», - сказал украинец.

Ломаченко после срывов переговоров между Камбососом и Хэйни считается главным претендентом на поединок за все титулы в легком дивизионе.