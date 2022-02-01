Однажды Виталий Кличко брутально нокаутировал поляка. ВИДЕО

В мае 2010 года Виталий Кличко в Германии на стадионе футбольного клуба Шальке в пятом бою после возобновления карьеры в 10-м раунде отправил в нокаут Альберта Сосновского и провел очередную защиту титула WBC в супертяжелом весе.

Кличко до конца карьеры провел еще пять победных боев, Сосновский же дрался до 2017 года и ушел из бокса после двух поражений подряд.