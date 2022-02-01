  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Однажды Виталий Кличко брутально нокаутировал поляка. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Однажды Виталий Кличко брутально нокаутировал поляка. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Соперник остался сидеть в углу

Однажды Виталий Кличко брутально нокаутировал поляка. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В мае 2010 года Виталий Кличко в Германии на стадионе футбольного клуба Шальке в пятом бою после возобновления карьеры в 10-м раунде отправил в нокаут Альберта Сосновского и провел очередную защиту титула WBC в супертяжелом весе.

Кличко до конца карьеры провел еще пять победных боев, Сосновский же дрался до 2017 года и ушел из бокса после двух поражений подряд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Кличко Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...