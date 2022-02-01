Катмен Усика рассказал, почему украинец согласился на опцию реванша перед боем с Джошуа

Расс Абнер, катмен чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), поведал подробности переговоров по первому бою против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«На самом деле в бою Усика с Джошуа не должна была присутствовать опция реванша, потому что он был обязательным претендентом.

Ее внесли в контракт только потому, что если бы команда Усика на нее не согласилась, то Джошуа освободил бы пояс WBO. Они не подрались бы, и Усику пришлось бы сражаться с кем-то другим за вакантный титул», - сказал Абнер.

Усик в сентябре прошлого года в Лондоне побил Джошуа единогласным решением судей, а реванш ориентировочно должен пройти в апреле.