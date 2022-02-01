  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Катмен Усика рассказал, почему украинец согласился на опцию реванша перед боем с Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Катмен Усика рассказал, почему украинец согласился на опцию реванша перед боем с Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Иначе поединок просто бы не состоялся

Катмен Усика рассказал, почему украинец согласился на опцию реванша перед боем с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Расс Абнер, катмен чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), поведал подробности переговоров по первому бою против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«На самом деле в бою Усика с Джошуа не должна была присутствовать опция реванша, потому что он был обязательным претендентом.

Ее внесли в контракт только потому, что если бы команда Усика на нее не согласилась, то Джошуа освободил бы пояс WBO. Они не подрались бы, и Усику пришлось бы сражаться с кем-то другим за вакантный титул», - сказал Абнер.

Усик в сентябре прошлого года в Лондоне побил Джошуа единогласным решением судей, а реванш ориентировочно должен пройти в апреле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fightnews.info

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...