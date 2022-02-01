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Уоррен рассказал, что нужно сделать Джошуа для победы в бою с Усиком
По мнению специалиста, украинца будет нелегко победить
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен в интервью Boxing Social заявил, что Александр Усик (19-0, 13 KO) в реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) будет в хорошей физической форме.
"Вы знаете, что Усик не Руис – он не будет тренироваться в холодильнике. Он будет в форме, как и подобает профессионалу. И я думаю, что Александр вновь его уработает.
Единственный шанс для Джошуа – пойти вперед, в наступление. Вопрос лишь в том, закончиться ли это удачно. Если так, то в Усика прилетит несколько бомб. Будет ли он потом выступать в роли контрпанчера".
Напомним, что Усик одержал победу в бою с Джошуа.
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