Уоррен рассказал, что нужно сделать Джошуа для победы в бою с Усиком

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен в интервью Boxing Social заявил, что Александр Усик (19-0, 13 KO) в реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) будет в хорошей физической форме.

"Вы знаете, что Усик не Руис – он не будет тренироваться в холодильнике. Он будет в форме, как и подобает профессионалу. И я думаю, что Александр вновь его уработает.

Единственный шанс для Джошуа – пойти вперед, в наступление. Вопрос лишь в том, закончиться ли это удачно. Если так, то в Усика прилетит несколько бомб. Будет ли он потом выступать в роли контрпанчера".

Напомним, что Усик одержал победу в бою с Джошуа.