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Уоррен рассказал, что нужно сделать Джошуа для победы в бою с Усиком

Бокс
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По мнению специалиста, украинца будет нелегко победить

Уоррен рассказал, что нужно сделать Джошуа для победы в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен в интервью Boxing Social заявил, что Александр Усик (19-0, 13 KO) в реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) будет в хорошей физической форме.

"Вы знаете, что Усик не Руис – он не будет тренироваться в холодильнике. Он будет в форме, как и подобает профессионалу. И я думаю, что Александр вновь его уработает.

Единственный шанс для Джошуа – пойти вперед, в наступление. Вопрос лишь в том, закончиться ли это удачно. Если так, то в Усика прилетит несколько бомб. Будет ли он потом выступать в роли контрпанчера".

Напомним, что Усик одержал победу в бою с Джошуа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Фрэнк Уоррен
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Источник:
XSport.ua

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