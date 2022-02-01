Тайсон Фьюри: Выходи из своего укрытия, Уайт

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в "сториз" своего "инстаграма" разместил послание для Диллиана Уайта.

"Это послание предназначается для Диллиана Уайта. Трус, где твои белые перья? Ты три года хотел получить титул чемпиона мира и для этого драться с Деонтеем Уайлдером, но так и не дождался этого боя. А когда пояс перешёл ко мне, то ты ждал всего три минуты. Ты получил бой, не так ли, трус!

Ты говорил, что Тайсон Фьюри — трус. Что я не хочу драться с тобой. А теперь ты вдруг замолкаешь, маленькая сучка. Выходи из своего укрытия. Ты хотел лёгких денег, не так ли, засранец? Теперь у тебя будет 8 миллионов фунтов стерлингов, а это на 7,5 миллиона больше, чем ты на самом деле заслуживаешь. Ну же, сделай что-нибудь", — сказал Фьюри.