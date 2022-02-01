  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри: Выходи из своего укрытия, Уайт
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри: Выходи из своего укрытия, Уайт

Бокс
(1 голосов)

Британец жаждет этого боя

Тайсон Фьюри: Выходи из своего укрытия, Уайт

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в "сториз" своего "инстаграма" разместил послание для Диллиана Уайта.

"Это послание предназначается для Диллиана Уайта. Трус, где твои белые перья? Ты три года хотел получить титул чемпиона мира и для этого драться с Деонтеем Уайлдером, но так и не дождался этого боя. А когда пояс перешёл ко мне, то ты ждал всего три минуты. Ты получил бой, не так ли, трус!

Ты говорил, что Тайсон Фьюри — трус. Что я не хочу драться с тобой. А теперь ты вдруг замолкаешь, маленькая сучка. Выходи из своего укрытия. Ты хотел лёгких денег, не так ли, засранец? Теперь у тебя будет 8 миллионов фунтов стерлингов, а это на 7,5 миллиона больше, чем ты на самом деле заслуживаешь. Ну же, сделай что-нибудь", — сказал Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...