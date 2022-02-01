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Красюк: Еще один поединок для Дениса Беринчика – это защита его титула с боксером из топ-15
Функционер рассказал о планах на будущее
фото - ringside24.com
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН рассказал о предстоящем поединке Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) в 2022 году.
"Если бы у меня была стопроцентная уверенность, то я бы сказал. Да, могу со стопроцентной уверенностью сказать, что сам с нетерпением жду этого решения, этого поединка. Предстоит несколько событий, которые будут предшествовать такому развитию, в первую очередь предстоит поединок условного абсолютного чемпиона Камбососа. Он должен сделать выбор с кем он будет драться: будет ли он биться с Ломаченко, или он будет биться с Хейни. Я вижу наиболее благоприятное развитие событий, в финансовом плане для Камбососа, это бой с Ломаченко.
Именно от результата этого поединка во многом будет зависеть судьба Дениса Беринчика. Но его судьба, можно сказать, она решена. Это только вопрос времени, когда он станет в позицию соискателя или просто выйдет на поединок за титул чемпиона мира.
Сейчас мы планируем, весной, провести еще один поединок для Дениса Беринчика – это будет защита его титула, так же с боксером из топ-15, по крайней мере мы очень рассчитываем, что у нас будет возможность найти из топ-15 свободных боксеров и они согласятся сразиться с Беринчиком".
"Это может быть Густаво Лемос. Да, в прошлый раз этот поединок не сложился, поэтому сейчас мы пытаемся, опять же, приложить усилия, чтобы мотивировать Лемоса приехать в Украину. На самом деле, пока мы не получили от него окончательный ответ, мы рассматриваем его как основной вариант".
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