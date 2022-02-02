Озвучена ориентировочная дата реванша Усика и Джошуа

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал, когда украинец проведет повторный бой против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Конец мая – начало июня. Очень вероятная дата», - сказал Красюк.

Ранее предполагалось, что бой состоится в апреле, однако из-за длительных переговоров с командой Фьюри повторный поединок между Усиком и Джошуа отложен на несколько месяцев.

В первом бою в сентябре 2021 года Усик в Лондоне побил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца четыре пояса в супертяжелом весе.