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Владимир Кличко подал документы на вхождение в бригаду территориальной обороны Киева
Уважение боксеру
фото - mmaonline.ru/
Легендарный супертяжеловес Владимир Кличко войдет в состав бригады территориальной обороны Киева. Об этом в Instagram сообщил его старший брат Виталий Кличко.
«Брат подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева», - написал мэр столицы Украины.
Бригады территориальной обороны создаются в каждой области Украины в ответ на возможное вторжение в страну России.
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