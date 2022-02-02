Владимир Кличко подал документы на вхождение в бригаду территориальной обороны Киева

Легендарный супертяжеловес Владимир Кличко войдет в состав бригады территориальной обороны Киева. Об этом в Instagram сообщил его старший брат Виталий Кличко.

«Брат подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева», - написал мэр столицы Украины.

Бригады территориальной обороны создаются в каждой области Украины в ответ на возможное вторжение в страну России.