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Владимир Кличко подал документы на вхождение в бригаду территориальной обороны Киева

Бокс
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Уважение боксеру

Владимир Кличко подал документы на вхождение в бригаду территориальной обороны Киева

фото - mmaonline.ru/

Новина українською

Легендарный супертяжеловес Владимир Кличко войдет в состав бригады территориальной обороны Киева. Об этом в Instagram сообщил его старший брат Виталий Кличко.

«Брат подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева», - написал мэр столицы Украины.

Бригады территориальной обороны создаются в каждой области Украины в ответ на возможное вторжение в страну России.

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В статье: Владимир Кличко Бокс
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