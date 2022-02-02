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Красюк не исключил, что реванш Усика и Джошуа пройдет в Киеве

Бокс
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Но все же это маловероятно

Красюк не исключил, что реванш Усика и Джошуа пройдет в Киеве

Getty Images / Global Images Ukraine

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Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, где может состояться бой-реванш против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Киев? Вероятность есть. Но предпочтение будет отдано месту проведения, где стороны получат наибольшую выгоду.

Сейчас мы можем говорить, что более выгодным в экономическом варианте является Уэмбли, а не Олимпийский.

Но Уэмбли тоже не окончательное решение. У нас есть предложения из Ближнего Востока, которые мы также будем рассматривать», - сказал промоутер.

Ранее Красюк заявил, что повторный бой между Усиком и Джошуа состоится в мае или июне 2022 года.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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Источник:
Tribuna.com

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