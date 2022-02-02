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Красюк не исключил, что реванш Усика и Джошуа пройдет в Киеве
Но все же это маловероятно
Getty Images / Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, где может состояться бой-реванш против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Киев? Вероятность есть. Но предпочтение будет отдано месту проведения, где стороны получат наибольшую выгоду.
Сейчас мы можем говорить, что более выгодным в экономическом варианте является Уэмбли, а не Олимпийский.
Но Уэмбли тоже не окончательное решение. У нас есть предложения из Ближнего Востока, которые мы также будем рассматривать», - сказал промоутер.
Ранее Красюк заявил, что повторный бой между Усиком и Джошуа состоится в мае или июне 2022 года.
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