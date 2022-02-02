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Промоутер: команда Фьюри убедила его повременить с боем против Усика

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Интересные подробности

Промоутер: команда Фьюри убедила его повременить с боем против Усика

фото - boxingscene.com

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Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, что представители чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) могли повлиять на мнение британца касательно объединительного боя за статус абсолютного чемпиона мира.

«Я не могу говорить об этом официально, поскольку не слышал это из первых уст, но есть такая информация, что команда Фьюри предложила ему провести еще один поединок, чтобы быть более уверенным в бою за титул абсолютного

Я точно могу утверждать, что попытка организации такого боя была, и ее в большей степени инициировала команда Фьюри. Именно они выступили движущей силой в переговорах», - сказал Красюк.

Фьюри в следующем бою встретится с Диллианом Уайтом, а Усика ждет реванш с Энтони Джошуа.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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