  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн: Джошуа сказал, что побьет Усика и без тренера
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн: Джошуа сказал, что побьет Усика и без тренера

Бокс
(1 голосов)

Самоуверенно

Хирн: Джошуа сказал, что побьет Усика и без тренера

фото - boxingscene.com

Новина українською

Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) твердо нацелен взять реванш у Александра Усика (19-0, 13 КО) и вернуть в свои руки титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

«Джошуа сказал мне, что побьет Усика. Я спросил его о том, что он еще даже не начал работать с новым тренером. На это он ответил мне, что побьет Усика и без тренера.

Настрой у Энтони боевой, ему предстоит тяжелый бой», - заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в мае-июне 2022 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...