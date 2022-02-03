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Хирн: Джошуа сказал, что побьет Усика и без тренера
Самоуверенно
фото - boxingscene.com
Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) твердо нацелен взять реванш у Александра Усика (19-0, 13 КО) и вернуть в свои руки титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
«Джошуа сказал мне, что побьет Усика. Я спросил его о том, что он еще даже не начал работать с новым тренером. На это он ответил мне, что побьет Усика и без тренера.
Настрой у Энтони боевой, ему предстоит тяжелый бой», - заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн.
Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в мае-июне 2022 года.
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