Хирн: Джошуа сказал, что побьет Усика и без тренера

Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) твердо нацелен взять реванш у Александра Усика (19-0, 13 КО) и вернуть в свои руки титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

«Джошуа сказал мне, что побьет Усика. Я спросил его о том, что он еще даже не начал работать с новым тренером. На это он ответил мне, что побьет Усика и без тренера.

Настрой у Энтони боевой, ему предстоит тяжелый бой», - заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в мае-июне 2022 года.