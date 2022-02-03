Хирн: У нас нет другого пути, только реванш с Усиком

Промоутер Эдди Хирн рассказал о настрое Энтони Джошуа на реванш с украинцем Александром Усиком.

"У нас нет другого пути, только реванш с Усиком. Еще одним вариантом, на который я смотрел, была другая сделка, в которой были большие деньги. Другого соперника мы не рассматривали.

Джошуа хочет провести бой с Усиком, из-за этого он сделал изменения в своём тренерском штабе. Когда в прошлый понедельник мы говорили по поводу отступных, он сказал мне, что побьёт Усика.

После этого я спросил, начал ли он работать со своим новым тренером. Он сказал, что побьёт Усика и без тренера. У Энтони боевой настрой, у него будет тяжёлый поединок", — приводит слова Эдди Хирна The Sun.

Напомним, что в последней встрече Джошуа и Усика победу единогласным решением судей одержал украинец.