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Теофимо Лопес: Когда меня не станет, может быть, меня оценят
Боксер загрустил
Экс-чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-1-0, 12 KO) рассказал, что сейчас у него не все так гладко, как казалось бы.
"Когда меня не станет, может быть, меня оценят... С карьерой все отлично, но все остальное медленно разваливается на части", – написал Лопес в Твиттере .
В ноябре 2021 года Лопес проиграл чемпионские пояса Джорджу Камбососу-младшему. После этого у него обнаружили проблемы со здоровьем.
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