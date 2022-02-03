  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Теофимо Лопес: Когда меня не станет, может быть, меня оценят
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теофимо Лопес: Когда меня не станет, может быть, меня оценят

Бокс
(1 голосов)

Боксер загрустил

Теофимо Лопес: Когда меня не станет, может быть, меня оценят

Новина українською

Экс-чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-1-0, 12 KO) рассказал, что сейчас у него не все так гладко, как казалось бы.

"Когда меня не станет, может быть, меня оценят... С карьерой все отлично, но все остальное медленно разваливается на части", – написал Лопес в Твиттере .

В ноябре 2021 года Лопес проиграл чемпионские пояса Джорджу Камбососу-младшему. После этого у него обнаружили проблемы со здоровьем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...