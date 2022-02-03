Теофимо Лопес: Когда меня не станет, может быть, меня оценят

Экс-чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-1-0, 12 KO) рассказал, что сейчас у него не все так гладко, как казалось бы.

"Когда меня не станет, может быть, меня оценят... С карьерой все отлично, но все остальное медленно разваливается на части", – написал Лопес в Твиттере .

В ноябре 2021 года Лопес проиграл чемпионские пояса Джорджу Камбососу-младшему. После этого у него обнаружили проблемы со здоровьем.