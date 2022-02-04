Хирн: Фьюри хотел разминочный бой перед встречей с Усиком

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Хирн утверждает, что Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) стал главной причиной сорванных переговоров по организации боя за звание абсолютного чемпиона мира между британцем и Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Фьюри обернулся и сказал: «Я не буду сразу же драться с Усиком. Я хочу провести разминочный бой 26 марта». Я в любом случае не верю Фьюри. Я не верил, что после Усика он подерется с Джошуа. И я однозначно не верил, что он выступит 26 марта, в июне и в декабре.

Так что мы сказали «нет» этому поединку в марте. Мы пытались заново обсудить условия всей этой сделки, но Фьюри сказал, что не хочет сразу же биться с Усиком и проведет поединок с Уайтом», - заявил Хирн.

Усик вместо боя с Фьюри ориентировочно в марте проведет реванш с Джошуа, которого в сентябре прошлого года побил единогласным решением судей в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.