Альварес отличился невероятным ударом на турнире по гольфу

Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) на благотворительном турнире AT&T Pebble Beach выполнил удар, которому позавидовали бы и профессиональные гольфисты.

WHAT A SHOT FROM @Canelo ????



He's the Round 5 leader that's heading to the Final. pic.twitter.com/SbiYh7lOcO — CBS Sports Network (@CBSSportsNet) February 3, 2022

Канело утверждает, что его успехи в гольфе неслучайны. Лучший боксер современности, по его словам, уделяет гольфу по четыре часа в день.

Сауль Альварес в последнем бою нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе, а его камбэк на ринг ожидается в мае.