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Альварес отличился невероятным ударом на турнире по гольфу
Лучший боксер мира хорош во всем
фото - boxingscene.com
Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) на благотворительном турнире AT&T Pebble Beach выполнил удар, которому позавидовали бы и профессиональные гольфисты.
WHAT A SHOT FROM @Canelo ????— CBS Sports Network (@CBSSportsNet) February 3, 2022
He's the Round 5 leader that's heading to the Final. pic.twitter.com/SbiYh7lOcO
Канело утверждает, что его успехи в гольфе неслучайны. Лучший боксер современности, по его словам, уделяет гольфу по четыре часа в день.
Сауль Альварес в последнем бою нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе, а его камбэк на ринг ожидается в мае.
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