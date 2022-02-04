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Альварес отличился невероятным ударом на турнире по гольфу

Бокс
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Лучший боксер мира хорош во всем

Альварес отличился невероятным ударом на турнире по гольфу

фото - boxingscene.com

Новина українською

Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) на благотворительном турнире AT&T Pebble Beach выполнил удар, которому позавидовали бы и профессиональные гольфисты.

Канело утверждает, что его успехи в гольфе неслучайны. Лучший боксер современности, по его словам, уделяет гольфу по четыре часа в день.

Сауль Альварес в последнем бою нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе, а его камбэк на ринг ожидается в мае.

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В статье: гольф Бокс Сауль Альварес
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