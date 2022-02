Альварес отличился невероятным ударом на турнире по гольфу

Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) на благотворительном турнире AT&T Pebble Beach выполнил удар, которому позавидовали бы и профессиональные гольфисты.

