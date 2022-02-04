Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паркер прекратил сотрудничество с Эдди Хирном
Об этом рассказал менеджер боксера
Дэвид Хиггинс, менеджер Джозефа Паркера (30-2, 21 КО), в интервью Newshub рассказал, что его подопечный завершил сотрудничество с британским промоутером Эдди Хирном.
"Прямо сейчас он может провести бой на любой платформе и поработать с каким угодно промоутером. Это очень хорошо для него.
Когда ты молодой и только все начинаешь, очень полезно быть под руководством влиятельного промоутера, но это может и ограничивать, поскольку некоторые из них не могут ладить между собой и привязаны к разным ТВ-платформам. В нашем же распоряжении сейчас все существующие опции, и у меня такое чувство, что мы выбьем себе большой бой между апрелем и июнем. У Джозефа впечатляющий послужной список, организаторы с успехом продавали трансляции его поединков, а значит, ему не нужно связывать себя долгосрочным контрактом.
Мы открыты к переговорам... скажем, с Фрэнком Уорреном насчет боя с Джо Джойсом, который все это время дышал нам в спину. У Джозефа большое имя в Новой Зеландии, Австралии, в некоторой части Азии, в Великобритании, а также в определенных странах Европы. И Америка – следующая. Самое главное в боксе – это драться в pay-per-view кардах по обе стороны Атлантики".
В данный момент Джозеф Паркер пытается договориться о бое с Джо Джойсом (13-0, 12 КО), который может состояться уже в мае.
Популярное сейчас
- Украина драматично проиграла России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу. Как это было
- Ярославский: Я один боялся ехать к такой боевой компании, поэтому пригласил с собой Гвоздика
- Украина - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
- Алиев: В России политика не лезет в спорт, почему в Украине лезет? В Украине нет никакого вида спорта
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО