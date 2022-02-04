Эдди Хирн: Альварес думает, что совершенно непобедим

Боксёрский промоутер Эдди Хирн рассказал, что Сауль Альварес слишком уверен в себе. Боксер заявил, что сможет победить Энтони Джошуа, и Александра Усика.

"Он думает, что совершенно непобедим и считает, что сможет победить Усика. Полагаю, что он также верит в победу над Джошуа. Такой уж у него менталитет. Он действительно хорош. Возможно, лучший боец, которого я когда-либо видел", — приводит слова Хирна boxingnews24 со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Джошуа и Усик провели бой в сентябре прошлого года. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.