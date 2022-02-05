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Камбосос призвал Ломаченко к бою

Бокс
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Камбосос призвал Ломаченко к бою

DAZN

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) призвал украинца Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) выйти на бой против него. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттере:

"Когда я сказал: "Теперь мы можем поговорить", я имел в виду именно это. Я не ожидал, что Дэвин Хейни, ты, будешь манипулировать и играть в игры. Эдди Хирн, что не так с твоим парнем? Да или нет? DAZN не поверил в него?

Эй, Василий Ломаченко, скажи Бобу Аруму сделать серьезное предложение Лу Ди Белле. Я жду" – написал он.

Напомним, ранее Александр Усик дебютировал в футболе за команду первой лиги.

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В статье: Василий Ломаченко Джордж Камбосос
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