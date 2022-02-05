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Фьюри обозвал Джошуа и сравнил Усика с величайшим боксером в истории
Комментарий британца
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супервайском весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) обозвал своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) и сравнил украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) с легендарным Мохамедом Али. Его слова цитирует ESPN:
"Я считаю Усика хорошим боксером, очень талантливым бойцом первого тяжелого веса. Но я не думаю, что он достаточно хорош. По нему легко попасть, он маленький, легкий, небыстрый. Полагаю, что он нормальный боксер. У него достойный бокс, он выглядит как Мухаммед Али по сравнению со старым бревном (Джошуа – прим).
Мне кажется, что Усик похож на Томаша Адамека, если вы помните об этом. Он тоже был хорошим боксером, а затем поднялся в тяжелый вес, чтобы подраться с гигантом в лице Виталия Кличко, и досрочно проиграл. Честно говоря, я думаю, что Усик на том же уровне – те же габариты, та же скорость, оба были чемпионами" – сказал он.
Напомним, что ранее Джо Джойс
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