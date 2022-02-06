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Фьюри: Я был очень близок к бою с Усиком

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Фьюри: Я был очень близок к бою с Усиком

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) рассказал, что был очень близок к бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13) КО). Его слова цитирует ESPN:

"Я был очень близок к бою с Усиком, но в последний момент появился Джошуа и захотел побольше денег. Это он приостановил все соглашение. Работать с этими ребятами – сплошное безумие. Неприятное время для меня. Было слишком много суеты. Это клоуны. Они говорят одно, а подразумевают другое.

Кажется, сейчас все супертяжеловесы убегают в страхе. После того, как они увидели уничтожение Деонтея Уайлдера в нашем последнем бою, я не верю, что они сейчас хотят иметь дело со мной" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри обозвал Джошуа.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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