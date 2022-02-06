TOP Rank сделали предложение Камбососу на бой с Ломаченко

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) Эгис Климас рассказал, что компания TOP Rank, клиентом которой является его подопечный, сделала предложение абсолютному чемпиону мира Джорджу Камбососу (20-0; 10 КО) на организацию боя против нашего спортсмена.

"Идут переговоры. Да, Top Rank делала предложение, они общаются с Лу Ди Беллой, который является промоутером Камбососа.

Если бой Камбососа с Ломаченко не произойдет? Есть несколько имен, но команда Джорджа захочет провести поединок с Дэвином Хейни.

Я бы сказал, что это реальный вариант. У Райана Гарсия уже есть бой. Думаю, у Джервонты Дэвиса также назначен поединок" – сказал он в интервью FyghtHype.