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Фьюри пообещал нарезать Уайта как сыр
Чемпион уверен в победе
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBС Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) рассказал, что уверен в своей победе над Диллианом Уайтом (28-2; 19 КО). Его слова цитирует ESPN:
"Я считаю, что Уайт выглядит как средний супертяж: 192 сантиметра, 111 килограммов, медленные ноги, медленные руки, средняя мощь. Он просто создан для такого одаренного боксера, как я. Я должен срубить Уайта, как большой дуб, нарезать его, как сыр.
Я думаю только о предстоящем поединке, никогда не смотрю соперникам за спину. В тяжелом весе все может мгновенно измениться. Ничего не гарантировано, пока ты не выйдешь сразиться с тем, кто будет боксировать с тобой" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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