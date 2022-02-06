  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри пообещал нарезать Уайта как сыр
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри пообещал нарезать Уайта как сыр

Бокс
(1 голосов)

Чемпион уверен в победе

Фьюри пообещал нарезать Уайта как сыр

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBС Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) рассказал, что уверен в своей победе над Диллианом Уайтом (28-2; 19 КО). Его слова цитирует ESPN:

"Я считаю, что Уайт выглядит как средний супертяж: 192 сантиметра, 111 килограммов, медленные ноги, медленные руки, средняя мощь. Он просто создан для такого одаренного боксера, как я. Я должен срубить Уайта, как большой дуб, нарезать его, как сыр.

Я думаю только о предстоящем поединке, никогда не смотрю соперникам за спину. В тяжелом весе все может мгновенно измениться. Ничего не гарантировано, пока ты не выйдешь сразиться с тем, кто будет боксировать с тобой" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал, что был близок к бою с Усиком.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...