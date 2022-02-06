Фьюри пообещал нарезать Уайта как сыр

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBС Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) рассказал, что уверен в своей победе над Диллианом Уайтом (28-2; 19 КО). Его слова цитирует ESPN:

"Я считаю, что Уайт выглядит как средний супертяж: 192 сантиметра, 111 килограммов, медленные ноги, медленные руки, средняя мощь. Он просто создан для такого одаренного боксера, как я. Я должен срубить Уайта, как большой дуб, нарезать его, как сыр.

Я думаю только о предстоящем поединке, никогда не смотрю соперникам за спину. В тяжелом весе все может мгновенно измениться. Ничего не гарантировано, пока ты не выйдешь сразиться с тем, кто будет боксировать с тобой" – сказал он.