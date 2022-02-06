Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вот почему бокс требуют запретить
Аргументируем
Привет! Ты на канале "Шоуспортє!" Когда мы слышим слово "спортсмен", фантазия нам рисует здорового физически развитого человека, который способен горы свернуть, чтобы достичь желаемого результата или поставить несколько невероятных рекордов! А если спортсмен профессиональный, то тебе и слава, и деньги, и повышенное внимание противоположного пола! Ну, что с таким может случиться? Но не всем так везет. В мире много атлетов, судьбы которых сложились достаточно трагически, и фразу "хэппи энд" никак не применишь к их жизни! О таких я сегодня тебе расскажу!
Популярное сейчас
- Украинцу Бондарю сломали руку в первом поединке UFC. Видео
- Португалия - Россия. Анонс и прогноз на финал Евро-2022
- Динамо в поисках защитника, потенциальный новичок Днепра-1. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Усик дебютировал в составе Полесья
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО