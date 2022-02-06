Вот почему бокс требуют запретить

Привет! Ты на канале "Шоуспортє!" Когда мы слышим слово "спортсмен", фантазия нам рисует здорового физически развитого человека, который способен горы свернуть, чтобы достичь желаемого результата или поставить несколько невероятных рекордов! А если спортсмен профессиональный, то тебе и слава, и деньги, и повышенное внимание противоположного пола! Ну, что с таким может случиться? Но не всем так везет. В мире много атлетов, судьбы которых сложились достаточно трагически, и фразу "хэппи энд" никак не применишь к их жизни! О таких я сегодня тебе расскажу!