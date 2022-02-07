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Фьюри: Не считаю Усика отличным боксером

Бокс
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Кто бы сомневался

Фьюри: Не считаю Усика отличным боксером

фото - boxingscene.com

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Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) усомнился в статусе Александра Усика (19-0, 13 КО), который после громкой победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) захватил титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

«Я считаю, что Усик хороший боксер. Он очень талантливый крузер, но ничего выдающегося. По нему легко попасть, он мелкий, он легкий, он не быстрый.

Я просто думаю, что он хороший, приличный боксер, он выглядит как Мухаммед Али в сравнении со «старым мешком», но я не считаю его отличным боксером», - сказал британец.

Фьюри в следующем бою проведет бой с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом, а Усика ждет реванш с Джошуа.

Ожидается, что в случае побед в ближайших боях Усик и Фьюри во второй половине 2022 года проведут поединок за статус абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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Источник:
Vringe.com

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