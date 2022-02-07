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Ломаченко проиграл? Хэйни объявил, что согласился на все условия Камбососа

Бокс
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Неужели украинец отойдет в сторону?

Ломаченко проиграл? Хэйни объявил, что согласился на все условия Камбососа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион WBC в легком вес Девин Хэйни (27-0, 15 КО) подтвердил свою готовность драться с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО), на поединок с которым претендует и украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО).

«Сейчас от Джорджа и его команды зависит, что будет дальше. В конце концов, я согласился на все их условия, будь то поездка в Австралию или вакцинация. Поэтому что бы они мне ни предъявляли, я готов это сделать.

Стать абсолютным чемпионом мира – это моя мечта. Они могут говорить все что угодно, что я задрал ценник, сделал то и это, но это неправда. Я готов сделать болельщиков счастливыми и устроить этот бой следующим», - сказал Хэйни в интервью DAZN.

Камбосос хочет драться в Австралии – Ломаченко готов приехать на родин абсолютного чемпиона мира, однако промоутер Хэйни Эдди Хирн активно пытается помешать планам двукратного олимпийского чемпиона.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Девин Хэйни
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Источник:
Fightnews.info

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