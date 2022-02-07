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Какой была последняя победа в карьере Владимира Кличко. ВИДЕО
Вспоминаем боем семилетней давности
Joern Pollex Bongarts/ Getty Images
Владимир Кличко свой последний победный бой в карьере провел в апреле 2015 года, когда в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден единогласным решением судей побил Брайанта Дженнингса.
Кличко – Дженнингс: лучшие моменты боя
В том же 2015-м году Кличко-младший сенсационно уступил Тайсону Фьюри, а в 2017-м нокаутом проиграл Энтони Джошуа.
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