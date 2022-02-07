Какой была последняя победа в карьере Владимира Кличко. ВИДЕО

Владимир Кличко свой последний победный бой в карьере провел в апреле 2015 года, когда в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден единогласным решением судей побил Брайанта Дженнингса.

Кличко – Дженнингс: лучшие моменты боя

В том же 2015-м году Кличко-младший сенсационно уступил Тайсону Фьюри, а в 2017-м нокаутом проиграл Энтони Джошуа.