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Уайт проведет бой с Фьюри
Контракт уже согласован
фото - boxingscene.com
Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) получил контракт на бой с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
Об этом рассказал промоутер Уайта Эдди Хирн Майклу Бэнсону. Сейчас все проверяется юристами Диллиана, но глава Matchroom Boxing уверен, что проблем не произойдет, и вскоре бой будет объявлен.
Dillian Whyte has now received his contract for the Tyson Fury fight, Eddie Hearn told me today. Contract being reviewed by Whyte's lawyers, though Hearn doesn't envisage many issues before this is signed and the bout is finalised.— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 7, 2022
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