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Уайт проведет бой с Фьюри

Бокс
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Контракт уже согласован

Уайт проведет бой с Фьюри

фото - boxingscene.com

Новина українською

Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) получил контракт на бой с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Об этом рассказал промоутер Уайта Эдди Хирн Майклу Бэнсону. Сейчас все проверяется юристами Диллиана, но глава Matchroom Boxing уверен, что проблем не произойдет, и вскоре бой будет объявлен.

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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