Хирн хочет подписать контракт с Кроуфордом

Промоутер Эдди Хирн рассказал, хочет подписать контракт с Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 KO). Слова Хирна приводит boxingscene.com:

"Я хотел бы подписать Кроуфорда, он боец, который входит в топ P4P. У нас были беседы с его представителями. Проблема в том, что мы сможем предложить Теренсу в его весовой категории?

Исторически в этой весовой категории доминирует PBC. Так что заполучить Кроуфорда и заплатить ему большие деньги – это одно, а дать ему достойный поединок, который пройдет на DAZN – уже посложнее.

У нас нет доступа к топам полусреднего веса – лучший пример Эррол Спенс. Снова, сколько денег сможет генерировать Кроуфорд?

Теренс – невероятный боец, но Top Rank не достаточно хорошо поработала над тем, чтобы сделать его привлекательным в финансовом плане.

Я заинтересован, ведь он топ-боец, но нам будет сложно утолить его потребности, если он не окажется благоразумным".

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