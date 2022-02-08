Джошуа сыграл в пляжный футбол вслед за Усиком

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа попробовал себя в пляжном футболе.

32-летний британец опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он играет с мячом на пляже.

Однако подписчики "потролили" Джошуа и обвинили его в том, что он копирует Александра Усика.

Напомним, что недавно украинец сыграл за команду Полесья в товарищеском турнире Winter Cup и помог своей команде одержать победу (2:1).