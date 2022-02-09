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Фьюри: Усик не нанесет мне никакого урона
Британец убежден в своем превосходстве
фото - boxingscene.com
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) высказал об украинце Александре Усике (19-0, 13 КО), которому принадлежат титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
«Усик круче Уайлдера? Черта с два. Вы шутите? Уайлдер же самый мощный панчер в истории нашего спорта.
А что сделает Усик? Будет тыкать, танцевать по рингу, и убегать от меня. Тык-тык-тык — он совсем не нанес никакого урона Джошуа, и он точно не нанесёт никакого урона такому бойцу, как я.
Я его уничтожу. Он крузер. Он раздувшийся средневес. Он был средневесом в любителях. 75 кг. Я же был супертяжем еще в 11 лет», - сказал Фьюри.
Бой Фьюри – Усик станет возможен в том случае, если Тайсон в следующем поединке пройдет Диллиана Уайта, а Александр в реванше снова разберется с Энтони Джошуа.
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