Фьюри: Сложнее ли Усик соперник, чем Уайлдер? Черт побери, нет

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал о возможном поединке с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Сложнее ли Усик соперник, чем Уайлдер? Черт побери, нет. Вы прикалываетесь? Один – самый мощный панчер в истории нашего вида спорта. А что может другой? Танцевать на ринге и убегать от меня?

Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп – это не причинило Энтони Джошуа вообще никакого урона. И Усик однозначно не причинит вреда парню вроде меня. Я его уничтожу. Он крузер, даже средневес. В любителях Усик выступал в среднем весе – 75 кг. Я же уже в 11 лет здесь – в супертяжах", – сказал Фьюри.

Напомним, что в последнем поединке Усик одержал победу над Энтони Джошуа.