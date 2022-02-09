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Фьюри: Сложнее ли Усик соперник, чем Уайлдер? Черт побери, нет
Тайсон прокомментировал возможный бой с украинцем
фото - boxingscene.com
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал о возможном поединке с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).
"Сложнее ли Усик соперник, чем Уайлдер? Черт побери, нет. Вы прикалываетесь? Один – самый мощный панчер в истории нашего вида спорта. А что может другой? Танцевать на ринге и убегать от меня?
Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп – это не причинило Энтони Джошуа вообще никакого урона. И Усик однозначно не причинит вреда парню вроде меня. Я его уничтожу. Он крузер, даже средневес. В любителях Усик выступал в среднем весе – 75 кг. Я же уже в 11 лет здесь – в супертяжах", – сказал Фьюри.
Напомним, что в последнем поединке Усик одержал победу над Энтони Джошуа.
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