Уоррен: Не думаю, что Джошуа будет драться с Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что он думает о реванше экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Александре Усике (19-0, 13 КО).

"Эдди Хирн продолжает говорить о том, что Фьюри не будет драться с Усиком, но я не думаю, что и Джошуа планирует это делать. Это мое мнение. Я не считаю, что Джошуа сейчас нравится этот реванш.

У Хирна сейчас много работы. Он должен устроить этот бой, но почему же он продолжает болтать о том, чем занимаемся мы?

Бой Фьюри с Диллианом Уайтом покажет BT Box Office, это будет отличный поединок для зрителей. Затем они могут пойти и посмотреть шоу, которые устраивает Хирн", – сказал Уоррен в интервью Talk Sport.