Фьюри обозвал Усика "мелким лошком"

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) выдал очередную порцию критики в адрес Александра Усика (19-0, 13 КО).

«Сначала я разберусь с Уайтом, а потом настанет черЕд этого мелкого лошка Усика, которого я упакую и отправлю обратно в средний вес.

И не нужно мне говорить, насколько хорош Усик. Пусть подерётся с настоящим супертяжем, потому что до сих пор он дрался со старым джорнименом Дереком Чисорой, и это была битва на смерть. А затем он дрался с бодибилдером, даже не боксёром. Джошуа — бодибилдер, пустышка

До тех пор, пока Усик не подерется с настоящим бойцом, вы не можете называть его чемпионом. Все дороги ведут ко мне», - заявил боксер из Манчестера.

Также Тайсон Фьюри выразил уверенность в том, что Александр Усик в реванше снова побьет Энтони Джошуа.