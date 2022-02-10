Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри обозвал Усика "мелким лошком"
Сплошные оскорбления
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) выдал очередную порцию критики в адрес Александра Усика (19-0, 13 КО).
«Сначала я разберусь с Уайтом, а потом настанет черЕд этого мелкого лошка Усика, которого я упакую и отправлю обратно в средний вес.
И не нужно мне говорить, насколько хорош Усик. Пусть подерётся с настоящим супертяжем, потому что до сих пор он дрался со старым джорнименом Дереком Чисорой, и это была битва на смерть. А затем он дрался с бодибилдером, даже не боксёром. Джошуа — бодибилдер, пустышка
До тех пор, пока Усик не подерется с настоящим бойцом, вы не можете называть его чемпионом. Все дороги ведут ко мне», - заявил боксер из Манчестера.
Также Тайсон Фьюри выразил уверенность в том, что Александр Усик в реванше снова побьет Энтони Джошуа.
Популярное сейчас
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- "Сочувствую Марку, но особенно – женщинам". Тен Хаг – об отставке Овермарса за отправку фото члена
- Когда голкипер стал героем. ВИДЕО победной для Динамо серии пенальти в Юношеской лиге УЕФА
- Ломаченко проиграл? Хэйни объявил, что согласился на все условия Камбососа
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО