Однажды Виталий Кличко в первом раунде нокаутировал олимпийского чемпиона. ВИДЕО

В марте 2011 года многообещающий бой между чемпионом WBC Виталием Кличко и непобежденным олимпийским чемпионом Одланьером Солисом не продлился и трех минут.

Солис в концовке первого раунда после пропущенного удара в висок при падении получил травму ноги и не смог продолжить поединок.

Кличко – Солис: лучшие моменты боя

Виталий Кличко до конца карьеры провел еще три победных боя. Одланьер Солис же боксировал до 2016 года, но больше на чемпионский титул не претендовал.