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Однажды Виталий Кличко в первом раунде нокаутировал олимпийского чемпиона. ВИДЕО
Бой-разочарование
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В марте 2011 года многообещающий бой между чемпионом WBC Виталием Кличко и непобежденным олимпийским чемпионом Одланьером Солисом не продлился и трех минут.
Солис в концовке первого раунда после пропущенного удара в висок при падении получил травму ноги и не смог продолжить поединок.
Кличко – Солис: лучшие моменты боя
Виталий Кличко до конца карьеры провел еще три победных боя. Одланьер Солис же боксировал до 2016 года, но больше на чемпионский титул не претендовал.
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