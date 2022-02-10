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Однажды Виталий Кличко в первом раунде нокаутировал олимпийского чемпиона. ВИДЕО

Бокс
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Бой-разочарование

Однажды Виталий Кличко в первом раунде нокаутировал олимпийского чемпиона. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В марте 2011 года многообещающий бой между чемпионом WBC Виталием Кличко и непобежденным олимпийским чемпионом Одланьером Солисом не продлился и трех минут.

Солис в концовке первого раунда после пропущенного удара в висок при падении получил травму ноги и не смог продолжить поединок.

Кличко – Солис: лучшие моменты боя

Виталий Кличко до конца карьеры провел еще три победных боя. Одланьер Солис же боксировал до 2016 года, но больше на чемпионский титул не претендовал.

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В статье: Виталий Кличко Бокс Одланьер Солис
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