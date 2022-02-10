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Фрэнк Уоррен назвал претензии Хирна чепухой

Бокс
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Бой с Уайтом состоится

Фрэнк Уоррен назвал претензии Хирна чепухой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Со-промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что думает о предстоящем поединке своего подопечного с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).

"Это все, что мы хотим сделать. Теперь слово за ними. Диллиан блеял и стонал, что он ждал 1000 дней — я думаю, что это больше похоже на 1200 дней.

У него есть шанс побороться за титул чемпиона мира и при этом получить рекордный гонорар в своей карьере, а также бонус в размере 4 млн фунтов в случае победы. Так что дерзайте.

Претензии со стороны Эдди Хирна – это чепуха. Контракт был одобрен WBC и отправлен им, поэтому люди Уайта должны отправить его обратно. Мяч на их стороне. Сейчас их ход.

Никаких проблем быть не должно. Мы выиграли тендер и составили стандартный контракт WBC. Теперь оба боксера должны подписать его. О чем еще договариваться?", – сказал Уоррен в интервбю Mirror.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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