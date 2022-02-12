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Скорость и музыка: Усик показал поклонникам, как проводит субботний день. Видео

Бокс
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Украинец не грустит

Скорость и музыка: Усик показал поклонникам, как проводит субботний день. Видео

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (19-0; 13 КО) поделился со своими поклонниками видео, на котором показал как проводит субботний день.

Напомним, что ранее Марта Костюк поделилась с болельщиками соблазнительным фото.

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В статье: Александр Усик
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