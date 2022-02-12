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Фьюри дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2

Бокс
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Дай бог, все так и будет

Фьюри дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) дал прогноз на поединок Усик – Джошуа 2. Его слова цитирует YouTube канал BeanymanSports:

"Нынче Энтони Джошуа – безнадежный бомж. Он дважды проиграл, а когда снова подерется с Усиком, то потерпит третье поражение. Затем с ним будет покончено.

Грустно, что все так вышло с этим бомжом. Но, в конце концов, ему нужно было выполнить свою часть сделки – избить любого соперника, которого выставят против него. Я свою часть работы проделал, а они нет. К сожалению, они недостаточно хороши на мировом уровне. К моему счастью, я довольно хорош" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал, что был близок к подписанию контракта на бой с Усиком.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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