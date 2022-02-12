Фьюри дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) дал прогноз на поединок Усик – Джошуа 2. Его слова цитирует YouTube канал BeanymanSports:

"Нынче Энтони Джошуа – безнадежный бомж. Он дважды проиграл, а когда снова подерется с Усиком, то потерпит третье поражение. Затем с ним будет покончено.

Грустно, что все так вышло с этим бомжом. Но, в конце концов, ему нужно было выполнить свою часть сделки – избить любого соперника, которого выставят против него. Я свою часть работы проделал, а они нет. К сожалению, они недостаточно хороши на мировом уровне. К моему счастью, я довольно хорош" – сказал он.