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Фьюри дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2
Дай бог, все так и будет
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) дал прогноз на поединок Усик – Джошуа 2. Его слова цитирует YouTube канал BeanymanSports:
"Нынче Энтони Джошуа – безнадежный бомж. Он дважды проиграл, а когда снова подерется с Усиком, то потерпит третье поражение. Затем с ним будет покончено.
Грустно, что все так вышло с этим бомжом. Но, в конце концов, ему нужно было выполнить свою часть сделки – избить любого соперника, которого выставят против него. Я свою часть работы проделал, а они нет. К сожалению, они недостаточно хороши на мировом уровне. К моему счастью, я довольно хорош" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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