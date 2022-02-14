Фьюри не считает победу над Кличко крупнейшей в карьере

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) проанализировал свой послужной список и назвал свою самую крупнейшую победу в карьере.

«Моя самая большая победа была, вероятно, над Деонтеем Уайлдером. Потом Владимир Кличко, далее Дерек Чисора, за ним Отто Валлин, потом Стив Каннингем и дальше будет Уайт», - сказал боксер из Манчестера.

В 2015 году Фьюри в Германии прервал 11-летнюю победную серию Владимира Кличко и отобрал у украинца титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Позднее Фьюри дважды досрочно разобрался с Деонтеем Уайлдером, который владел поясом WBC с 2015 года.

Ожидается, что Тайсон Фьюри вернется на ринг 23 апреля в бою с Диллианом Уайтом.