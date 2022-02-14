  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри не считает победу над Кличко крупнейшей в карьере
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри не считает победу над Кличко крупнейшей в карьере

Бокс
(2 голосов)

Британца тяжело понять

Фьюри не считает победу над Кличко крупнейшей в карьере

Новина українською

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) проанализировал свой послужной список и назвал свою самую крупнейшую победу в карьере.

«Моя самая большая победа была, вероятно, над Деонтеем Уайлдером. Потом Владимир Кличко, далее Дерек Чисора, за ним Отто Валлин, потом Стив Каннингем и дальше будет Уайт», - сказал боксер из Манчестера.

В 2015 году Фьюри в Германии прервал 11-летнюю победную серию Владимира Кличко и отобрал у украинца титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Позднее Фьюри дважды досрочно разобрался с Деонтеем Уайлдером, который владел поясом WBC с 2015 года.

Ожидается, что Тайсон Фьюри вернется на ринг 23 апреля в бою с Диллианом Уайтом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Бокс
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...