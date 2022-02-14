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Энтони Джошуа показал видео подготовки к бою с Усиком

Бокс
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Энтони выполняет упражнения на беговой дорожке

Энтони Джошуа показал видео подготовки к бою с Усиком

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) показал, как готовится к реваншу с чемпионом по версиях WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):

"Нужно быть готовым к войне."

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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