Энтони Джошуа показал видео подготовки к бою с Усиком

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) показал, как готовится к реваншу с чемпионом по версиях WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):

"Нужно быть готовым к войне."