Ломаченко согласился дать реванш Камбососу в случае победы. Бой может пройти 5 июня в Мельбурне

Как сообщает ESPN, абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) и украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) вскоре могут успешно завершить переговоры по поединку, который предварительно намечен на пятое июня и пройдет на арене Marvel в Мельбурне.

Согласно источнику, Ломаченко принял все условия Камбососа, включая бой на территории и чемпиона и обязательный реванш в случае победы. Сообщается, что повторный бой при необходимости также состоится в Австралии.

«Месседж Василия к своему промоутеру Top Rank был однозначен: любой ценой сделайте мне бой с Камбососом. Ломаченко сразу же дал понять, что согласится на любые финансовые жертвы рады возможности стать обладателем четырех поясов дивизиона», - пишет обозреватель Sports Illustrated Крис Манникс.

Также в ESPN отмечают, что Камбосос пока не дал своего согласия на бой с Ломаченко. Австралиец выбирает между украинцем и Девином Хэйни (27-0, 15 КО).