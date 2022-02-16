Менеджер Усика: Украина не обсуждается в качестве места проведения реванша с Джошуа

Менеджер чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) заявил, что из-за возможного вторжения российских войск Украина больше не рассматривается в качестве места проведения боя-реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Мы еще не определись с местом проведения реванша. Собственно говоря, главный вопрос в финансах.

Возможно, это будет Саудовская Аравия в конце мая, о чем говорит Эдди Хирн, или же Великобритания. Я думаю, что Украина сегодня не обсуждается», - сказал Климас.

Ожидается, что повторный поединок между Усиком и Джошуа пройдет в мае-июне 2022 года.