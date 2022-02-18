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Победитель боя Фьюри – Уайт получит особенный титул от WBC
Всемирный боксерский совет приготовил что-то оригинальное
фото - boxingscene.com
WBC объявил, что победитель боя между чемпионом мира Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО) помимо основного титула навечно заберет с собой «пояс Союза».
«Всемирный боксёрский совет с гордостью объявляет о поясе Союза. Этот уникальный пояс будет вручен в качестве особого трофея победителю долгожданного боя. На поясе будут особые элементы, прославляющие и увековечивающие память Соединенного Королевства через бокс», - сказал глава организации Маурисио Сулейман.
Бой Фьюри – Уайт предварительно запланирован на 23 апреля, а его победителем станет следующим соперником украинского чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), если тот в реванше побьет Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
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